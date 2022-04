Loire : le Rassemblement National présente ses candidats pour les législatives

Un candidat ou candidate dans chacune des six circonscriptions du département. Le Rassemblement National de la Loire a présenté ses six candidats en lice pour les élections législatives de juin 2022.

A moins de six semaines du premier tour des élections législatives en France, le Rassemblement National présente ses candidates et candidats dans les six circonscriptions de la Loire. Malgré le départ de beaucoup de ses cadres vers Reconquête, le RN a tenu à aligner un candidat dans chaque circonscription.

La liste des six candidates et candidats

1ère circonscription (Saint-Étienne nord) : Joëlle Béraud, déjà candidate aux départementales 2021 sur le canton de Firminy, et colistière aux régionales 2021 d'Andréa Kotarac.

Joëlle Béraud, déjà candidate aux départementales 2021 sur le canton de Firminy, et colistière aux régionales 2021 d'Andréa Kotarac. 2ème circonscription (Saint-Étienne sud) : Hervé Breuil, déjà candidat aux départementales 2021 sur le canton de Saint-Étienne 6, et colistier aux régionales 2021 d'Andréa Kotarac.

Hervé Breuil, déjà candidat aux départementales 2021 sur le canton de Saint-Étienne 6, et colistier aux régionales 2021 d'Andréa Kotarac. 3ème circonscription (Vallée du Gier) : Angelina Lamarca, première campagne électorale sous l'étiquette RN.

Angelina Lamarca, première campagne électorale sous l'étiquette RN. 4ème circonscription (Vallée de l'Ondaine - Pilat) : Anthony Gibert, déjà candidat aux départementales 2021 sur le canton de Saint-Just-Saint-Rambert, et colistier aux régionales 2021 d'Andréa Kotarac.

Anthony Gibert, déjà candidat aux départementales 2021 sur le canton de Saint-Just-Saint-Rambert, et colistier aux régionales 2021 d'Andréa Kotarac. 5ème circonscription (Roannais) : Sandrine Granger, première campagne électorale sous l'étiquette RN.

Sandrine Granger, première campagne électorale sous l'étiquette RN. 6ème circonscription (Forez) : Grégoire Granger, référent départemental des Jeunes avec Marine dans la Loire, déjà candidat aux départementales 2021 sur le canton de Montbrison, et colistier aux régionales 2021 d'Andréa Kotarac.

RN/Reconquête : les deux formations pas sur la même longueur d'onde

"C'aurait été plus facile avec un arrangement," concède Michel Lucas, secrétaire départemental du RN 42. Mais le cadre du RN n'a pas supporté les dernières déclarations du leader de Reconquête, accablant Marine Le Pen suite à sa défaite au second tour de la présidentielle.

Sauf que du côté de Reconquête 42, on explique que des discussions seraient toujours en cours, et qu'aucun nom n'a encore été arrêté. Les investitures du jeune parti d'extrême-droite pour le parti d'Éric Zemmour seront dévoilées mardi. En attendant, le reférent départemental de Reconquête, Jean-Baptiste Rouquerol, ne confirme aucun des noms qui ont été envisagés.

On peut néanmoins s'attendre à voir se présenter Isabelle Surply, dans la troisième circonscription. La conseillère municipale de Saint-Chamond et conseillère régionale réaffirme sa volonté de briguer un siège de députée en juin. Malgré sa proximité avec la ligne défendue par Marion Maréchal-Le Pen (aujourd'hui conseillère d'Éric Zemmour), Isabelle Surply a soutenu Marine Le Pen à la présidentielle. Elle explique aujourd'hui que Reconquête lui a proposé de faire campagne sous les couleurs du jeune parti.