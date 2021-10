Loire : les anti-éoliennes de nouveau rassemblés ce dimanche au col de la Loge

Le dernier épisode judiciaire remonte au 7 octobre, le rejet de leur recours en appel contre le permis d'exploitation. Des travaux de déboisement pourraient débuter rapidement alors que cela fait 13 ans que l'entreprise EdRP tente de braver les oppositions pour construire 5 éoliennes sur les crètes du Forez, pour produire 30 millions de kilowatts/heure par an. Cette société basée en Epagne, détenue par un groupe portugais à capitaux chinois et qatari, porte aussi le projet d'éoliennes sur les monts de la Madeleine. Elle est soutenue par certaine communes du secteur mais elle se heurte donc surtout à des collectifs citoyens qui pointent du doigts les dégâts que causeraient ces éoliennes sur l'environnement. Ils se basent sur des avis défavorables de l'enquête publique ou encore de la Commission départementale de la nature, du paysage et des sites. Ils ne veulent qu'une chose : que le projet soit abandonné et que les travaux ne débutent pas. Aujourd'hui ils n'ont apparemment plus que la mobilisation sur le site pour peser. Le promoteur espère, lui, mettre en service les éoliennes fin 2023.