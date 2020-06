Loire : les gendarmes sont à la recherche d'un jeune homme disparu près de Pélussin dans le Pilat

Si vous habitez Pélussin dans le Pilat ou les alentours ou que vous vous promeniez dans le secteur ce mardi, vous avez peut-être vu beaucoup de gendarmes. De nombreuses patrouilles passent la zone au peigne fin pour tenter de retrouver un homme de 29 ans.

Assez fin avec les cheveux bouclés bruns et les yeux marron, il est parti à pied du domicile de ses parents ce mardi matin aux alentours de 9h depuis Saint-Michel-sur-Rhône. Il n'a pas donné de nouvelles depuis et "est susceptible d'attenter à sa vie" précise les gendarmes. Il porte un bermuda marron et des baskets à damiers noir et blanc.

Un chien de la gendarmerie participe aux recherches et un hélicoptère devait venir en renfort.