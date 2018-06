Saint-Étienne, France

Les nouveaux contrats aidés ne fonctionnent pas. C'est le constat du préfet de la Loire Évence Richard qui a fait lundi 25 juin le bilan de l'action de l’État en 2017 face aux élus du conseil départemental.

En 2018, la Loire avait pour objectif de signer 1800 de ces contrats dits parcours emploi compétence : les PEC. Alors que les six premiers mois de l’année sont écoulés, le département n'en a signé que 350. C'est trop peu avoue le préfet Evence Richard : "On a du mal à en signer parce que les employeurs potentiels sont partis de l’idée qu’il n’y avait plus de contrats aidés ou que les contraintes étaient trop lourdes pour leur structures. "

Des aides augmentées

Des actions vont donc être mises en place pour que ça change. La préfecture va provoquer de nouvelles réunions pour inciter les employeurs potentiels. L'aide de l'état a aussi été revalorisée. Elle était de 40 %, elle va passer à 50% et peut-être même à 60 % dans les prochaines semaines. Enfin le tutorat imposé aux employeurs va aussi être allégé, avec la possibilité de les mutualiser.

Les élus du département, et notamment le député de gauche Régis Juanico, qui étaient monté au créneau au moment de la suppression des contrats aidées, on dit devant le préfet qu’avec ce problème, on est proche "d’une faillite de l'aide aux associations."

