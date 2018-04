L’enquête se poursuit après le crash d’un aéronef qui a tué deux personnes à Saint-Chamond le 31 mars. Les premières constations techniques et administratives ne laissent pas apparaître d’anomalie.

Saint-Chamond, France

Le parquet de Saint-Étienne, en charge du dossier sur l’accident d’avion de Saint-Chamond, communique sur l’avancée de ce dossier. L’appareil type DR400 s’est bien écrasé lors d'un vol de perfectionnement et lors d'un "touch and go". Les deux personnes qui étaient à bord sont décédées.

Le parquet conduit donc une enquête en flagrance contre X pour homicide involontaire. Les premières constatations ne montrent pas d’anomalie.

Sur le plan technique la continuité des commandes, y compris de freinage, a été vérifiée. L’avion était également approvisionné en huile et essence. Le bureau des enquêtes accident –BEA- récupèrera le moteur et devrait approfondir ces constatations.

Sur le plan administratif tout était en ordre s'agissant aussi bien des brevets de pilote et de pilote instructeur des deux occupants. La documentation de l'avion était aussi à jour.

D’autres éléments et notamment la vidéo-surveillance de l'autoroute ainsi que des magasins de la zone sont attendues dans la journée. Les autopsies des deux corps auront également lieu ce mardi 3 avril.