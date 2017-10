Loire : quatre jeunes provoquent plus de quinze incendies et 500 000 euros de dégâts

Les environs de Sury-le-Comtal touchés par quinze incendies dans la semaine du 16 au 22 octobre. Quatre hommes ont été mis en examen pour incendies volontaires.

Des hommes jeunes, tous originaires de Sury-le-Comtal ont été placé en garde à vue. Ils ont entre 16 et 26 ans, deux mineurs et deux majeurs. Des individus connus par la gendarmerie même jusqu'ici ce n'était jamais pour des faits graves.

Deux séries

Pour les deux séries d'incendie, leur mode opératoire était le même : ils partaient en voiture de Sury-le-Comtal, de nuit, et s'attaquaient à des bâtiments isolés. Au total, 7 communes ont été touchées. Une première série dans la nuit de lundi à mardi 16 octobre, puis une nouvelle dans la nuit de mercredi à jeudi 19 octobre.

20 gendarmes mobilisés

Les quatre individus auraient mis le feu parfois simplement à des tas de foin ou d'herbes coupés. Mais ils s'en sont aussi pris à une écurie, et aux hangars de plusieurs agriculteurs. Des bâtiments qui abritaient parfois du matériel agricole, et les dégâts sont lourds : le préjudice s'élève à 500 000 euros. Dès la première nuit d'incendies, plus de 20 gendarmes ont été mobilisés. Tous les jours, ils ont surveillé le secteur. C'est ce qui a permis d'interpeller rapidement les 4 jeunes pyromanes. Ils ont été placés en garde à vue samedi puis présenté lundi à un juge d'instruction. Deux d'entre eux ont été incarcérés. Les 2 autres ont été placés sous contrôle judiciaire.