Loire : six blessés légers dont trois enfants après une collision à Poncins

Une vingtaine de pompiers de Balbigny, de Feurs, de Montbrison et de Boën-sur-Lignon ont été mobilisés pour secourir les six blessés de l'accident de Poncins.

C'est aux alentours de 9h30 ce samedi 19 juin que le choc a eu lieu sur la commune de Poncins dans la Loire. Deux voitures sont entrées en collision sur cette commune du Forez.

Une vingtaine de pompiers de Balbigny, de Feurs, de Montbrison et de Boën-sur-Lignon ont été immédiatement mobilisés ainsi que quatre ambulances pour secourir six personnes légèrement blessées : trois enfants, âgés de 8, 9 et 13 ans et trois adultes, deux femmes de 40 et 42 ans ainsi qu'un homme de 48 ans.

Ils ont tous été transportés au Centre Hospitalier de Feurs.