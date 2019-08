Loire : trois cliniques privées touchées par une cyberattaque

Saint-Victor sur Loire, Saint-Étienne, France

Une cyberattaque touche depuis samedi le groupe Ramsay-Générale de Santé, leader français de l'hospitalisation privée. Les 120 établissements du groupe sont impactés.

Dans la Loire, les cliniques Saint-Victor à Saint-Victor-sur-Loire, Monts du Forez à Commelle-Vernay et l'Hôpital privé de la Loire à Saint-Etienne sont concernés.

Ce virus a touché "la messagerie et d'autres applications métiers" utilisées par le groupe dans la gestion de ses établissements, bloquant son système informatique et forçant ses employés à "revenir au papier, au crayon pour gérer les plannings", a expliqué une porte-parole de Ramsay-Générale de Santé. Toutefois "la continuité et la sécurité des soins est assurée, et il n'y a pas d'implications pour le patient", selon la porte-parole.