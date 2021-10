Loire : trois militants d'ultra droite arrêtés après la découverte d'un arsenal de guerre

Trois militants de la mouvance ultra-droite survivaliste ont été arrêtés le 18 octobre après des perquisitions menées au Bessat, à Saint-Genest-Malifaux et à Saint-Etienne. Pour cette opération, les policiers stéphanois étaient appuyés par leurs collègues lyonnais et les services anti-terroristes.

Le parquet de Saint-Etienne annonce l'arrestation de trois militants de la mouvance d'ultra droite survivaliste après des perquisitions menées le lundi 18 octobre sur les communes du Bessat, de Saint-Genest-Malifaux et de Saint-Etienne.

Les services anti-terroristes mobilisés

Pour réaliser ce coup de filet, la police judiciaire de Saint-Etienne était épaulée par le groupe de lutte anti-terroriste de Lyon et appuyée par deux colonnes d’assaut de la BRI de Lyon ainsi que l’antenne RAID de Lyon. Des effectifs de la DGSI étaient également associés à l’opération. Ces perquisitions visaient un commerce et les domiciles respectifs des trois individus, à savoir une femme et deux hommes dont l'un est considéré comme le leader du groupe.

Un arsenal de guerre...

Dans les lieux perquisitionnés, les policiers ont découvert des armes de guerre, notamment un pistolet mitrailleur, un fusil d’assaut, deux fusils à pompe et trois grenades. Certaines de ces armes étaient approvisionnées et prêtes à un emploi immédiat. Dans cet arsenal de guerre, les enquêteurs ont également découvert plus de 2500 munitions dont une grande quantité de balles.

... et un bloc opératoire en cours de constitution

Selon les informations recueillies par Radio France, les enquêteurs auraient aussi trouvé au domicile du leader présumé, à Saint-Genest-Malifaux, un important stock de vivres et de produits pharmaceutiques ainsi qu'un bloc opératoire en cours de constitution, "presque une salle d'opération" indique notre source. La maison de l'homme servait en quelque sorte de base de vie. C'est là qu'on été retrouvés 95% des armes.

Pas de projet d'attentat en vue selon le parquet

Malgré ce très impressionnant arsenal, d'après les premiers éléments de l'enquête, les trois personnes interpelées ne semblaient pas sur le point de passer à l'acte. _"Après échanges avec le parquet national antiterroriste, et en l’_absence d’éléments pouvant caractériser un projet d’attentat le parquet de Saint-Etienne se [saisit] de ces faits" indique ce mercredi le procureur de la République, David Charmatz. Une information judiciaire est ouverte, notamment pour acquisition et détention non autorisées de matériels de guerre, armes, munitions produits ou engins explosifs.

Le leader présumé du groupe en détention provisoire

Les trois individus interpelés ont entre 22 et 49 ans, leur casier judiciaire est vierge. Ils ont été mis en examen à l'issue de leur garde-à-vue. Le trentenaire, à qui il est reproché un rôle central dans l’acquisition des armes, est en détention provisoire. Quant à la femme et au second jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, ils sont placés sous contrôle judiciaire.