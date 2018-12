Un accident sur l'A7 provoque de gros bouchons ce lundi matin au niveau de Givors

Par Alexandre Vau, France Bleu Saint-Étienne Loire

Un accident puis un suraccident impliquant six véhicules provoque de gros bouchons depuis 6h30 ce lundi matin sur l'autoroute A7, et par conséquence sur l'A47. Il n'y a pas de blessés. Rien à voir non plus avec les gilets jaunes donc.