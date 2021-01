Loire : un adolescent de 15 ans recherché par la police après une fugue

Un adolescent de 15 ans, originaire de la Loire, est porté disparu depuis le samedi 9 janvier, 7h30. Une disparition jugée inquiétante, qui serait une fugue, d'après la police. Elle lance un avis de recherche.

Le jeune homme mesure 1,63 m, ses cheveux sont bruns et courts. Au moment de sa disparition, il portait un survêtement de marque Nike, bleu clair, avec une rayure rose, et une veste noire. Il a également des baskets de marque Asics avec bande orange et un bonnet noir sur la tête. D'après la police, il serait susceptible de se trouver dans le secteur de Marseille ou ses environs.

Si vous avez des informations, il faut contacter le commissariat de Firminy 04 77 40 15 40. ou composer le 17. La famille de l'adolescent a également posté des photos du jeune sur les réseaux sociaux dans l'espoir de le retrouver.