L'agriculteur de 43 ans de Pouilly-les-Nonains dans la Loire qui a percuté deux hommes avec son tracteur ce samedi 29 janvier après avoir proféré des insultes racistes a été condamné à 1 an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Roanne ce mercredi 2 février 2022.

Loire : 1 an de prison ferme pour avoir tenté d'écraser un homme d'origine africaine

Le prévenu a déjà un lourd casier judiciaire, quatorze condamnations en 21 ans, la plupart sont liées à des conduites en état d'ivresse ou sans permis, à des récidives parfois il s'agit de violences, de vols avec destruction. Ce multirécidiviste n'en est pas à son coup d'essai. L'agriculteur, père de trois enfants âgés de 8 à 18 ans, s'est rendu ce samedi 29 janvier au 2022 dans la cour de son voisin. Ce dernier est éméché et insulte les invités de son voisin. L'un d'entre eux est d'origine africaine, l'agriculteur s'adresse à lui et profère des insultes racistes "sale noir".

Au tribunal de Roanne, dans son box, le prévenu baisse la tête et reconnaît les insultes. En revanche, l'agriculteur ne reconnaît pas l'avoir percuté volontairement. Ce samedi 29 janvier à 17 heures, alors que l'homme de 27 ans vient de se faire insulter, il quitte avec un ami les lieux. À ce moment-là, les deux hommes, s'arrêtent à un stop et voient arriver l'agriculteur avec un tracteur de 10 tonnes. Le prévenu leur fonce dessus ! La présidente du tribunal l'interroge "saviez-vous que c'était eux dans le véhicule?", l'éleveur se défend "j'ai même pas vu que c'était eux, j'ai mis un mauvais coup de volant c'est tout, ils étaient pas dans leur voie".

Ce n'est pas la version du conducteur, "il nous a foncé dessus avec son tracteur, il a même renversé un poteau au passage. Il aurait pu nous tuer, j'ai eu la peur de ma vie car moi aussi j'ai des enfants". L'agriculteur s'est excusé et dit ne pas être quelqu'un de méchant ni de raciste. Il évoque les difficultés financières auxquelles il doit faire face et ses problèmes liés à une forte consommation quotidienne d'alcool.

L'agriculteur de 43 ans a été écroué au centre de détention de La Talaudière dans la Loire. Ce mercredi 2 février 2022, le Tribunal Correctionnel de Roanne l'a condamné à 1 an de prison ferme avec une annulation du permis de conduire, interdiction de le repasser avant deux ans et de conduire tout engin à moteur. Le tribunal l'a reconnu coupable de «violence volontaire avec arme par destination, conduite en état alcoolique, refus de se soumettre à un dépistage alcoolique et injure publique en raison de la race, de l'ethnie ou de l'origine».