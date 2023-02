Loire: un ancien député suppléant condamné pour agressions sexuelles et détention d'images pédopornographiques

Dès ses premiers mots à la barre Matheus Branquinho nie les agressions sexuelles envers ces deux petites filles âgées de six et huit ans à l'époque des faits : "Je comprends la gravité, j’ai de la compassion et des regrets pour les victimes, mais je n’ai pas d’attirance sexuelle pour les mineurs" dit-il. Il retourne même la situation : c’est la petite fille qui lui aurait "touché le sexe pour s’amuser en lui disant bonjour" devant le reste de la famille selon lui.

ⓘ Publicité

L'ancien député LREM suppléant de la troisième circonscription de la Loire est poursuivi ce lundi devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour avoir agressé une fillette de six ans appartenant à son cercle familial, ainsi qu'une autre enfant de huit ans, au cours de l'année 2020 au domicile de leurs parents. Il est également poursuivi pour détention d'images pédopornographiques. Plus de 4.000 fichiers retrouvés dans son ordinateur.

Très calmement, il explique : "J’étais informaticien, des disques durs j’en ai des cartons entiers". "Sauf qu’elles étaient sur votre ordinateur !" s'interroge le tribunal. "Je ne me l’explique pas". Même son avocat s’agace lève les yeux au ciel et perd patience "Il faut m’aider, qu’est-ce que je dois plaider ? C’est le moment de vérité !" mais il ne flanche pas et continue de nier.

"Depuis dix ans que je suis inscrit au barreau, ce dossier est peut-être le plus difficile que j'ai eu à plaider", confesse à l'AFP Me Mehdi Mahnane, l'avocat de Matheus Branquinho évoquant une "faiblesse de personnalité de ce garçon aux déclarations variables", par ailleurs décrit comme intelligent. "J'aimerais pouvoir dire que ces enfants mentent ou se trompent, mais rien dans le dossier ne me le permet", reconnait l'avocat, qualifiant d'"alambiquées" les déclarations de son client qui avait d'abord nié les faits, avant de les reconnaitre devant le juge d'instruction puis de définitivement se rétracter. "Les experts psychiatres et psychologues estiment que sa récidive est possible car il évacue l'interdit lié à la pédocriminalité" souligne la substitute du procureur.

Dans la salle les parents d’une des victimes sont là. La maman se met à pleurer quand leur avocate évoque les traumatismes de leur fille, une enfant qui s’est repliée sur elle-même et qui n’ose plus mettre de robe.

Matheus Branquinho est condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis probatoire d'une durée de 24 mois assortis d'une obligation de soins, obligation de travail, obligation d'indemniser les victimes. Il est également désormais inscrit au fichier des délinquants sexuels. Il a interdiction de travailler au contact de mineurs et a été condamné à 5 ans d'inéligibilité.

A la fin de l'audience, Matheus Branquinho est sorti en courant de la salle d'audience pour éviter les journalistes. Son épouse, elle, s'en est pris à nos confrères du Progrès et de France 3 en frappant sur leur caméra et appareil photo. Elle refuse que la presse évoque l'affaire de son mari.