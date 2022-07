Coup de tonnerre à Noirétable, dans le nord de la Loire. Un couple a été placé en garde à vue mercredi 29 juin à Montbrison. Ces dirigeants d'une structure sociale sont soupçonnés de violences, d'agressions sexuelles et de viols.

Loire : un couple de Noirétable soupçonné de violences et d'agressions sexuelles sur des enfants placés

Cela fait depuis le 2 juin 2022 que le lieu de vie "Les Bois Noirs," à Noirétable dans la Loire est fermé, suite à un arrêté du conseil départemental. La dizaine d'enfants et d'adolescents qui y vivaient a été retirée de l'établissement. Les jeunes ont été redirigés "vers d’autres structures d’accueil" indique le département de la Loire, qui ne souhaite pas apporter d'autres commentaires.

À l'origine de cette décision, des signalements effectués par des salariés et des plaintes de parents et d'anciennes pensionnaires. Le couple qui dirigeait la structure est soupçonnée de violences volontaires par personne ayant autorité. Le mari est même soupçonné d'agression sexuelle et de viol sur mineurs de moins de 15 ans.

Le tableau fait froid dans le dos, et ce n'est peut-être pas tout puisque le couple est aussi suspecté d'avoir détourné, pour son usage personnel, une partie des financements de l'aide sociale à l'enfance que l'établissement recevait pour chaque enfant qui lui était confié.