Loire : un enfant de 20 mois hospitalisé après avoir ingéré du Destop

Un enfant de 20 mois, originaire du Chambon-Feugerolles, dans la Loire, est dans un état "sérieux" selon la police. Il a été hospitalisé à Lyon après avoir ingéré du Destop, un produit nettoyant très corrosif.

Un enfant de 20 mois a été hospitalisé en urgence au centre spécialisé Edouard Herriot de Lyon ce jeudi matin. Il a ingéré du Destop, le produit utilisé pour déboucher les canalisations.

Un hélicoptère du SAMU dépêché sur place

Selon les premières éléments livrés par les pompiers et la police, son père était en train de bricoler un évier et utilisait donc le produit. L'enfant, échappant à la vigilance de son père, a pu s'emparer d'un flacon dans lequel le père avait mis du produit. Il en aurait ingéré une quantité réduite mais on ne sait pas quelles sont les conséquences pour lui. Et surtout, il s'en est renversé sur la cuisse.

Le Destop est un produit chimique toxique mais aussi très corrosif et il a donc été brûlé. C'est pour cette raison qu'un hélicoptère du SAMU a été immédiatement dépêché sur place après l'appel immédiat du papa suite à l'incident. Le centre Edouard Herriot est spécialisé dans la gestion des brûlures, notamment pour les enfants.