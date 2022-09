Loire : un homme avoue le meurtre de son ex-femme à Commelle-Vernay

Un ligérien de 35 ans est en garde à vue depuis ce dimanche 11 septembre 2022. Il s'est rendu aux gendarmes en expliquant avoir tué son ex-femme, à Commelle-Vernay dans le nord de la Loire.

Tout serait parti d'une dispute sur la garde de leurs trois enfants, âgés de trois ans, cinq ans et de 16 mois. Ils s'en occupaient en garde alternée. La dispute dégénère, et l'homme, qui gère un hôtel-restaurant dans le roannais, finit par étrangler son ex-femme avec un câble électrique.

Puis l'homme cache le corps dans la benne de son camion pick-up, qu'il recouvre d'un peu de sable. Il prend ensuite la route dans ce même véhicule, avec à bord le cadavre et ses trois enfants. Il prend la direction de la maison de son père, à Saint-Laurent-sur-Saône, dans l'Ain. Mais sur la route il fait demi-tour, et se rend à la gendarmerie, où il avoue tout. Les enquêteurs trouvent le cadavre et placent le trentenaire en garde à vue.

Le corps de la victime doit être autopsié cette semaine à Saint Etienne. Selon le parquet de Roanne, elle aurait déposé plainte contre son ex-mari il y a quelques mois pour non-présentation d'enfants. Une enquête est ouverte pour homicide par conjoint. Il s'agit du 82ème féminicide enregistré en France selon le dernier décompte actualisé du collectif "Féminicides par compagnons ou ex."