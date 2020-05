Loire : un homme de 22 ans tué à l'arme blanche à Firminy

Une agression mortelle a eu lieu à Firminy, dans la Loire, ce lundi après-midi, vers le chemin des Molières. Un homme de 22 ans a été retrouvé mort, touché par un ou deux coups de couteau.

Le parquet s'est rendu sur place et évoque un contexte tendu de voisinage depuis quelques jours. Deux individus sont possiblement mis en cause. Un jeune d'une vingtaine d'années a été arrêté et placé en garde à vue. Un autre est toujours recherché par la police.

La sûreté départementale est en charge de l'enquête.