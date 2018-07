Urbise, France

Un homme est décédé ce vendredi après-midi à Urbise à la limite de l'Allier. Un tracteur et sa remorque ont quitté la route depuis un pont pour aller s'écraser plus bas contre un arbre. Le conducteur, un homme de 59 ans, était coincé et d'autres tracteurs présent sur place ont participé à son extraction mais l'homme n'a pas survécu.