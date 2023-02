Loire : un homme soupçonné d'une dizaine de viols mis en examen

Un homme d'une vingtaine d'années soupçonné dans plusieurs affaires de viol dans la Loire et le Rhône a été mis en examen et écroué mardi à Saint-Étienne. Il aurait fait une dizaine de victimes au moins, en les menaçant de diffuser des photos dénudées d'elles.

Le suspect avait apparemment l'habitude de donner rendez-vous à des femmes via les réseaux sociaux. C'est par ce biais qu'une des victimes présumées, une adolescente de 15 ans, explique avoir rencontré cet homme de 21 ans, en octobre 2021 dans un hôtel à Lyon. Elle dit y être allée sous la contrainte, parce que le suspect menaçait de diffuser des photos nues d'elle, qu'elle lui avait envoyées. La jeune femme, qui a porté plainte, raconte que l'homme a utilisé la même menace une fois qu'elle l'a retrouvé à l'hôtel, cette fois pour lui imposer une relation sexuelle.

Plusieurs plaintes à Saint-Étienne et Lyon

Le suspect a été interpellé lundi et placé en garde à vue. Il reconnait des pressions sur la jeune femme mais nie les relations sexuelles. Les investigations et l'examen de son téléphone portable ont permis aux enquêteurs d'identifier d'autres victimes, une dizaine pour l'instant. Ces femmes, pour certaines mineures, ont été contactées par le suspect sur des sites de rencontre ou par les réseaux sociaux. Des plaintes ont été déposées à Saint-Étienne et Lyon.

L'homme reconnaît avoir manqué de respect à plusieurs femmes suite à une rupture difficile, mais il nie les viols.

La sûreté départementale de la Loire est en charge de l'enquête.