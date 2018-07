Saint-Étienne, France

Un jeune ingénieur Ligérien a été arrêté, dimanche 22 juillet, par les gendarmes de la Loire. Sur sa moto il a fait basculer dans le rouge le radar des militaires de la Brigade Motorisée de Montbrison. Il a été pris à 259 km/h sur le chemin départemental 498 où la vitesse est limitée à 110 km/h sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert. Il explique qu'il rentrait d'une sortie dominicale et voulait regagner son domicile rapidement.

Ce conducteur, né en 1987, s’est vu retirer son permis de conduire sur le champ. Sa moto, une super-sport Ducati Panigale de 214cv a été saisie. Elle pourrait lui être confisquée lors de son passage devant le tribunal de Saint-Étienne où il sera jugé prochainement.

Une vitesse "folle" et "inconsciente"

Les gendarmes insistent sur la dangerosité de cette vitesse record. "Il s’agit d’une vitesse folle et inconsciente, surtout que le motocycliste transportait sa compagne à l’arrière de sa moto. A cette vitesse le moindre déséquilibre et c’est la chute assurée avec des conséquences dramatiques. En cas d’obstacle, si on ajoute un temps de réaction de 78 mètres à une distance de freinage de 593m, il faut 671m pour arrêter le bolide à cette vitesse" précise le capitaine Gilles Frery, nouveau commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de la Loire. Et le capitaine qui conclue " Je n'ai jamais vu cette vitesse sur une route départementale. "