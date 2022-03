Loire : un ouvrier de 19 ans hospitalisé, la main broyée dans une machine

Un grave accident du travail s'est produit tôt ce vendredi matin, sur la commune de l'Horme, dans la Loire. Un ouvrier de 19 ans a eu la main broyée par une machine. Grièvement blessé, il a été hospitalisé à Lyon.

L'accident s'est produit vers 5h30 du matin. L'ouvrier, qui travaillait depuis peu dans l'entreprise, travaillait sur une enrouleuse. Dans cette entreprise, qui fabrique des couronnes d'acier pour l'industrie nucléaire et la pétrochimie, les machines sont construites spécifiquement pour répondre aux besoins des clients. Ce sont donc les ouvriers plus expérimentés qui apprennent aux plus jeunes à les utiliser.

Le maire de l'Horme, Julien Vassal, s'est rendu sur les lieux de l'accident dans la matinée. Il a rencontrés la dizaine d'ouvriers présents sur place, "traumatisés" par l'accident.