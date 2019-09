Loire : une annexe du château d'Andrézieux-Bouthéon en feu

L'ancienne écurie du château d'Andrézieux-Bouthéon a pris feu ce matin vers 6h30. L'incendie est maîtrisé par les pompiers. Le château n'est pas touché et restera fermé toute la journée au moins.

Andrézieux-Bouthéon, France

Plus d'une vingtaine de pompiers sont intervenus ce matin pour un incendie dans le château d'Andrézieux-Bouthéon. Une ancienne écurie reconvertie en garage a brûlé. On ne connaît pas la cause.

Un monument historique

Grâce aux pompiers, les flammes ne se sont pas propagées au château, il est classé monument historique. Le château est fermé pour la journée de dimanche au moins.