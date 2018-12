Loire : une cellule psychologique activée à Saint-Etienne après les violences

Saint-Étienne, France

Après les agitations sociales de ces dernières semaines et après surtout les scènes de violences, de saccages et de pillages, certains habitants sont choqués. Vous faites peut-être partie de celles et ceux qui se sont retrouvés au milieu des mouvements foules à Saint-Étienne, ou bien vous avez tout simplement vu certaines vidéos sur le web qui vous ont inquiété. Pour certains habitants, se balader dans la rue est devenu un problème, de peur de tomber en pleine agitation ou en pleine scène de violence. C'est pour cela que la mairie de Saint-Étienne a mis en place depuis ce mardi une cellule de soutien psychologique.

4 spécialistes à disposition

C'est un dispositif qui a déjà fait ses preuves dans le passé en cas d'événement traumatisant. Les CUMP, les cellules d'urgences médico-psychologiques, sont apparues en 1995, après les attentas dans le RER B à Paris. Depuis, elles sont activées dès que le besoin s'en fait sentir. Pas seulement sur les lieux où des drames ont lieu comme des accidents ou des attentats, mais aussi dans toute la France pour permettre de mettre des mots sur des images violentes. Dans chaque département il y a cellules d'urgences médico-psychologiques, rattachée au Samu et localisée dans un hôpital. La particularité ici c'est que la demande d'activation de la cellule n'émane pas du Samu ou du Préfet, mais de la municipalité de Saint-Étienne. C'est donc ces locaux que 4 spécialistes accueillent la population de manière discrète et anonyme pour discuter, échanger, extérioriser. Et au besoin un 2e rendez vous peut-être proposé quelques jours plus tard, un debriefing pour déterminer l'évolution du traumatisme.

La cellule est ouverte jusque vendredi de 9h00 à 17h, sans rendez-vous.