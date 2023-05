Loire : une enquête ouverte après la mort d'un enfant de 10 ans, la thèse du suicide privilégiée

Une autopsie a été réalisée mardi matin à l'institut médico-légal et elle conforte l'hypothèse du suicide selon le Procureur de Saint-Étienne qui confirme l'information révélée par le journal Le Progrès . Des expertises complémentaires en toxicologie et anatomopathologie ont néanmoins été requises pour valider de façon définitive la cause du décès de cet enfant. Les résultats ne seront pas connus avant 2 à 3 semaines.

Une enquête pour « recherche des causes de la mort » a été ouverte. Pour le moment, on ne sait pas ce qui peut expliquer le geste de cet enfant âgé de 10 ans seulement, scolarisé en CM2 à Saint-Bonnet-le-Chateau, mais qui habitait une autre commune du secteur. Une cellule psychologique a été ouverte dans l'établissement scolaire pour écouter les élèves et les personnels après ce drame