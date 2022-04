Loire : une femme de 67 ans meurt dans un accident de la route

Les pompiers et les gendarmes ont été appelés autour de 14h30, samedi 30 avril, pour un accident de la route à Vézelin-sur-Loire, entre Roanne et Boën-sur-Lignon. L'accident a fait trois victimes : une femme de 67 ans est morte, deux hommes sont blessés.

Face-à-face mortel

Il s'agit d'une voiture et d'une camionnette, qui se sont percutés dans un face-à-face, sur la départementale 8. Au volant de la voiture, une femme de 67 ans, morte sur le coup, et son passager, un homme légèrement blessé selon les gendarmes. Le conducteur du fourgon est un homme de 63 ans. Il est légèrement blessé, et a été transporté à l'hôpital de Roanne.