Ils ont peut-être sauvé la vie à cette femme d'une cinquantaine d'années : des randonneurs l'ont découvert en hypothermie, à 32 degrés ce samedi après-midi. Une hypothermie qualifiée de "modérée" sachant qu'en dessous de 32 degrés elle est dite "importante" et "sévère" en dessous de 28 degrés. Il est rare que l'on survive à une température du corps inférieure à 20 degrés. Même si cela aurait donc pu être pire et qu'elle aurait pu mourir dans la neige du Pilat, cette femme souffre de nombreuses gelures aux pieds et aux mains, au dernier degré. Les extrémités sont toutes noires.... Les conséquences sont dramatiques pour elle car elle pourrait être amputée. Selon ses déclarations cela faisait 2 jours qu'elle était dehors sans que l'on sache comment elle s'est perdue. Il n'y avait a priori pas d'avis de recherche la concernant. La femme a été transporté à l’hôpital Nord de Saint-Étienne où elle est actuellement soignée.