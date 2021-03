Loire : une femme tuée à coups de couteau à Mably, la piste d'un féminicide privilégiée

Une femme a été tuée à l'arme blanche ce samedi 13 mars à Mably (Loire). L'auteur présumé des faits, son compagnon ou son ex, s'est présenté de lui-même au commissariat de police avec des traces de sang sur les mains. Une enquête a été ouverte pour des faits d'homicide par conjoint ou concubin.

Il est environ 5 heures du matin ce samedi 13 mars quand un homme de 32 ans arrive au commissariat de police de Roanne en déclarant "je viens de faire une connerie, j'ai tué ma femme ! " L'individu, avec des traces de sang sur les mains, avoue alors aux policiers ligériens avoir tué une femme de 34 ans chez elle.

Sur place, dans un appartement du centre-ville de Mably, les policiers découvrent une femme frappée plusieurs fois à l'arme blanche, au cou et à la carotide. Ils retrouvent un couteau à côté du lit de la victime. D'après les premières analyses, le crime aurait été commis entre 2h30 et 4h30 du matin. Pour l'heure, difficile d'assurer si l'homme est l'actuel compagnon de la jeune femme ou son ex, difficile également à dire à ce stade s'ils étaient mariés. Seule certitude : la mère de la jeune femme décédée assure qu'ils ont eu une relation de plusieurs mois.

Le procureur de la république de Roanne précise de son côté qu'il n'y a pas d'antécédents de dispute ou de main courante déposée par la disparue contre son meurtrier présumé. Une enquête a été ouverte ce samedi par le parquet pour des faits d'homicide par conjoint ou concubin. L'homme a été placé en garde à vue. Des vérifications sur son identité sont en cours : il affirme être né à Dakar. Il sera présenté devant un juge d'instruction dans le courant de ce dimanche 13 mars.

Le corps de la victime a été transféré à l'institut médico-légal de Saint-Etienne : son autopsie sera menée ce lundi 14 ou mardi 15 mars au plus tard selon le procureur de la République de Roanne.