Loire : une fillette de Chazelle-sur-Lyon meurt dans une piscine municipale

Une fillette de six ans est morte noyée ce mardi après-midi dans la piscine municipale de Pomeys dans le Rhône. Les pompiers ont tenté de ranimé pendant une heure l’enfant originaire de Chazelles-sur-Lyon dans la Loire.

Une petite fille de 6 ans est morte ce mardi après-midi à l'occasion d'une sortie sportive scolaire. L’accident s'est déroulé vers 16H00 en présence des élèves de deux classes d'une école de Chazelles-sur-Lyon.

Une enquête sur les circonstances du drame est évidemment ouverte, mais visiblement, c’est en sortant de l’eau que les enseignants, les maîtres-nageurs et les enfants se seraient aperçus de l'absence de l'enfant. L'enfant a été retrouvée inanimée dans l'eau et les premiers secours n'ont pas pu la sauver. Les secours venus du Rhône et de la Loire ont tenté de ranimer l’enfant pendant plus d’une heure.

L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Givors, selon la préfecture. Une cellule psychologique a été toute suite mise en place. Elle le sera encore demain à l’école de Chazelle-sur-Lyon mais aussi pour le personnel de la piscine municipale qui a été très choqué.