Loire : une grange carbonisée ce matin à Villemontais

Les pompiers ont été appelés peu avant six heures ce vendredi matin, une grange a pris feu sur la commune de Villemontais, au nord de la Loire.

Une grange entièrement carbonisée. Ce vendredi matin peu après 5h30 du matin, les pompiers ont été appelés sur le hameau de Murat, commune de Villemontais, dans la Loire.

Une grange s'est embrasée avec à l'intérieur du matériel agricole et des bouteilles de gaz. 28 pompiers étaient mobilisés, pour sortir le matériel, et surtout sécuriser les habitants de la maison attenante à la grande en feu. Ils sont sains et saufs.

Le feu a été maîtrisé peu après 8h.