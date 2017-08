Loire : une jeune femme décède suite à une chute de cheval à Champdieu

Une jeune femme est décédée lundi en fin de journée, suite à une chute de cheval à Champdieu dans la Loire. La gendarmerie privilégie la piste accidentelle.

La cavalière était âgée de 27 ans et originaire de Montbrison. Personne n'a vu la chute, alors difficile de savoir comment l'accident s'est produit. Même si elle n'écarte aucune hypothèse, la gendarmerie privilégie très largement la piste accidentelle.

Ce sont des riverains qui ont vu le cheval, seul et harnaché sur le chemin de Jobert à Champdieu. En s'approchant, ils ont trouvé sa cavalière, inconsciente, dans le fossé en bordure du chemin, une bonne cinquantaine de mètres plus loin. Ils ont aussitôt appelé les secours. La jeune femme ne respirait plus quand les pompiers sont arrivés sur place, à 17h20. Ils ont tenté de la réanimer pendant plusieurs dizaines de minutes, sans y parvenir.

Elle était partie seule en balade avant 16 heures, et portait son casque d'équitation. Reporter pour la chaîne de télévision LCI, elle avait son propre cheval, chez elle à Montbrison. C'était une cavalière a priori plutôt expérimentée d'après la gendarmerie.