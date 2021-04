Loire : une surveillante de 53 ans agressée à la prison de la Talaudière

Une surveillante pénitentiaire de 53 ans a été agressée par un détenu ce mardi matin à la prison de la Talaudière. Il lui a jeté de l'eau de javel au visage à l'ouverture des cellules, avant de la frapper. Légèrement blessée et très choquée, elle a été transportée au CHU de Saint-Étienne.

Les surveillants pénitentiaires sous le choc à La Talaudière. Une de leur collègues a été agressée par un détenu ce mardi matin vers 7 heures, à l'ouverture des cellules. Un détenu d'une trentaine d'années, décrit comme très perturbé, lui a jeté de l'eau de javel au visage avant de forcer le passage pour se retrouver sur la coursive. "Quand la surveillante a voulu le stopper, il lui a porté des coups au visage", raconte Stéphane Perrot, le secrétaire local du syndicat Ufap-Unsa Justice au centre pénitentiaire de la Talaudière. "La collègue est tombée sur la coursive et il s'est acharné sur elle au sol, en essayant de lui crever les yeux et en essayant de la mordre au cou."

Plusieurs transferts de détenus

La surveillante, légèrement blessée mais très choquée a été transportée au CHU par les pompiers. Le détenu, lui, devrait être transféré dans les jours à venir. En réaction à cette agression, les surveillants présents ce mardi matin ont cessé le travail. "Il y a eu un mouvement de grogne et on s'est réuni pour demander à la direction notamment le transfert de quatre détenus de l'étage où a eu lieu l'agression", explique Stéphane Perrot. Des détenus qui, selon le délégué syndical, perturbent la vie de l'étage depuis un moment.

Des surveillants "plus en sécurité" selon l'Ufap-Unsa

Il faut dire que l'ambiance est tendue en ce moment au centre pénitentiaire de la Talaudière. Lors du week-end de Pâques, 43 détenus avaient refusé de regagner leurs cellules après la promenade, provoquant l'intervention des ERIS, les équipes régionales d’intervention et de sécurité. "On est en sous-effectif", explique Stéphane Perrot. "Notre établissement reçoit des détenus dangereux, qui peuvent être agressifs, qui ont des grosses peines. Les collègues ne travaillent plus en sécurité."

Toujours selon le secrétaire Ufap-Unsa Justice, il y a environ 400 détenus au centre pénitentiaire de la Talaudière, pour 110 surveillants en uniforme. L'établissement est en théorie dimensionné pour accueillir 280 détenus.