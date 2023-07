Loiret : 25 interpellations dans la nuit de vendredi à samedi

Si la nuit de vendredi à samedi a été plus calme que la veille dans le Loiret, les forces de l'ordre ont tout de même dû intervenir sur plusieurs communes du département pour mettre fin aux violences urbaines. Particulièrement à Villemandeur, près de Montargis, où six véhicules ont été incendiés. Des affrontements entre jeunes et policiers ont également éclaté dans le quartier de l'Argonne à Orléans.

Les dégâts sont sans commune mesure avec ceux de la nuit de jeudi à vendredi, marquée par l'incendie de plusieurs immeubles à Montargis , mais le nombre d'interpellations a été quasiment multiplié par deux. 25 individus (contre 13 la veille) ont été arrêtés par les forces de l'ordre la nuit dernière dans le Loiret, dont 14 rien qu'à Villemandeur. Une majorité d'entre-eux sont des mineurs comme l'indique Jean-Cédric Gaux, le procureur de Montargis.

188 policiers et gendarmes mobilisés dans le Loiret

"Globalement, ça a été un cran en dessous par rapport à la nuit de jeudi à vendredi" explique Franck Boulanjon, le directeur de cabinet de la préfète du Loiret qui veut toutefois "rester très prudent car les quelques épisodes de pluie de la nuit dernière ont pu dissuader certains de sortir dans la rue". Autre facteur, des forces de l'ordre plus nombreuses pour quadriller le terrain : 104 policiers ont été déployés contre 70 la nuit précédente. Le nombre de gendarmes est quant à lui resté identique avec 84 militaires engagés.

Trois policiers ont été légèrement blessés dans le secteur de Montargis à la suite de jets de projectiles et d'éclats de mortiers. Leur état n'a pas nécessité d'hospitalisation. La préfecture du Loiret a autorisé hier l'utilisation de drones par les forces de l'ordre. Deux engins ont été déployés dans le Montargois, "ce qui a bien aidé" assure Franck Boulanjon.

"La seule capitale régionale où la situation est sous contrôle"

La nuit a été "plutôt calme" dans l'agglomération orléanaise se félicite Florent Montillot, le premier maire-adjoint en charge de la sécurité. "Nous sommes la seule capitale régionale où la situation est sous contrôle" se targue l'élu qui met en avant "une police municipale bien équipée avec la présence de maîtres-chiens et un réseau de vidéosurveillance efficace qui permet de réagir en temps réel". Au total, 15 patrouilles composées de 40 agents sont intervenus la nuit dernière dans la métropole orléanaise.