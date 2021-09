Loiret : 34 pieds de cannabis découverts chez un habitant

Les gendarmes de Ferrières-en-Gâtinais ont mis la main sur 34 pieds de cannabis, jeudi 2 septembre. La plantation était cachée au domicile d'un habitant, dans le nord du département.

Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années, né en région parisienne et sans profession, précise le communiqué des gendarmes. "Il achetait des graines par internet sur des sites hollandais et espagnol et faisait pousser le cannabis à son domicile".

L'ensemble des produits a été saisi pour destruction. L'enquête a été menée par la gendarmerie de Ferrières-en-Gâtinais, et le suspect sera prochainement convoqué par la justice.