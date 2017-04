Loiret : 5 personnes en urgence absolue après une intoxication au monoxyde de carbone

C'est un mariage qui vire au cauchemar. Dans le Giennois, une dizaine de personnes ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone, dans un gîte à Beaulieu-sur-Loire. Plusieurs d'entre elles sont en urgence absolue.

C'est vers 10h que les pompiers ont été appelés dans ce gîte de Beaulieu sur Loire. Après les festivités d'un mariage, 15 personnes passent la nuit au château de Courcelles, une propriété qui accueille fréquemment ce genre de festivités. Problème, la chaudière au fioul de l'établissement est défaillante. Dans leur sommeil, 9 personnes sont victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone.

Une cinquantaine de sapeurs-pompiers, ainsi que le SAMU sont intervenus. 5 personnes sont transportées en urgence absolue vers l’hôpital de Garches, dans les Hauts de Seine, dont 1 par hélicoptère. Le but, être mis le plus rapidement possible en caisson hyperbare, c'est-à-dire sous oxygène à haute concentration. 4 autres personnes, en urgence relative, ont quant à elle été emmenées à l’hôpital de Gien...