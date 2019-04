Loiret : un appel à témoins pour retrouver une adolescente de 14 ans

Puiseaux, France

L'appel à témoins a été lancé sur internet par la gendarmerie du Loiret. Une adolescente de 14 ans, Loona est actuellement recherchée. Elle a quitté son domicile de Puiseaux dans le nord du département, ce samedi 30 mars aux alentours de 13h30.

Sans doute en compagnie d'une autre jeune fille, elle aussi recherchée

Elle pourrait se trouver en Seine-et-Marne, dans le secteur de Nemours ou de Melun car elle est amie avec une autre adolescente, Khiera qui vit dans ce département. Cette dernière est également recherchée. Selon la gendarmerie, c'est une fugue difficilement compréhensible car Loona entretenait de bonnes relations avec sa famille. Il n'y a pas eu de dispute avant la disparition.

Loona mesure 1m55, elle est de corpulence mince. Elle a les cheveux bruns avec des pointes blondes, et les yeux de marron et porte un appareil dentaire. Lors de son départ elle était habillée d'un jean bleu clair et d'une veste de couleur moutarde avec de la fourrure.

Si vous avez des informations, contactez la gendarmerie de Puiseaux au 02 38 34 46 00 ou au 17.