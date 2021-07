Loiret : après l'accident mortel aux Bordes, le pronostic vital d'un enfant de trois ans toujours engagé

Deux jours après l'accident qui a couté la vie à une fillette de sept ans, aux Bordes, dans le Loiret, le pronostic vital d'un enfant de trois ans est toujours engagé, selon un communiqué transmis dans la soirée par le procureur de la République de Montargis, Loïc Abrial.

Dimanche, vers 14 heures, le choc frontal entre une Clio, originaire de l'agglomération auxéroise, et un Partner, dont le conducteur était originaire de la Nièvre, a été particulièrement violent. "Alors qu'il se trouvait dans un léger virage long, le véhicule Renault Clio se déportait sur la droite. Le conducteur donnait alors vraisemblablement un coup de volant à gauche et passait sur la voie d'en face. Il percutait frontalement un autre véhicule léger arrivant en sens inverse", détaille Loïc Abrial.

A bord de la petite voiture, un homme de 35 ans et ses quatre filles, de 11, 10, 7 et 3 ans. L'enfant de sept ans est morte sur le coup. La petite fille de trois ans est elle toujours entre la vie et la mort.

Une enquête ouverte par le parquet de Montargis

Les autres occupants sont blessés mais leurs jours ne sont pas en danger. Le père de famille a d'ailleurs pu sortir de l'hôpital, tout comme le conducteur du Partner, un homme de 70 ans (la passagère de ce dernier, une femme de 21 ans, touchée au poignet, reste hospitalisée).

Selon le communiqué du procureur de la République, "les conducteurs étaient dépistés tous deux négatifs à l’alcool et aux stupéfiants". L'enquête, ouverte "pour faire la lumière sur les circonstances de cet accident mortel, notamment sur d’éventuels manquements aux règles de la circulation routière", est confiée aux gendarmes de la brigade territoriale autonome de Sully-sur-Loire.