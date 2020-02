Loiret : bijoux volés cherchent leurs propriétaires

Loiret, France

Le point de départ de l'affaire : c'est l'arrestation ce mardi de 2 jeunes de 19 et 20 ans pour une affaire de vol aggravé, à Nogent-sur-Vernisson. Les gendarmes perquisitionnent à leurs domiciles et découvrent des dizaines d'objets volés. Beaucoup de bijoux : des bagues en or et en argent, des montres, des colliers de perles. Plus surprenant encore : un pistolet, un fusil de chasse avec son étui et quelques cartouches Selon les gendarmes, ces objets proviendraient de cambriolages commis chez des particuliers dans les secteurs de Montargis, Pithiviers et peut être aussi dans l'Yonne et de l'Essonne.

Tous les objets saisis ont été photographiés et on peut retrouver la galerie de photos sur un site dédié. Si des personnes pensent reconnaître leur biens, elles peuvent contacter la brigade de recherches de Montargis. Dans tous les cas, il faudra qu'elles justifient que telle bague ou telle montre leur appartient. C'est parfois compliqué surtout si on n'a pas de ticket d'achat. Après, une simple photo sur laquelle on pose avec son bijou suffit à prouver sa bonne foi.

Ce mercredi, à midi, les 2 jeunes chez qui le butin a été retrouvé, étaient toujours en garde à vue.