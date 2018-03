Loury, France

Une collision frontale entre un car et une voiture a eu lieu ce mercredi, en début d'après-midi, à Loury (entre Orléans et Pithiviers). Deux personnes, un homme de 71 ans et une femme de 64 ans, qui se trouvaient à bord de la voiture, ont été transportées en état d'urgence absolue au CHR d'Orléans. Parmi la cinquantaine de collégiens à l'intérieur du car, deux jeunes filles de 14 ans ont également été conduites à l'hôpital, légèrement blessées. Une dizaine d'autres, souffrant de blessures plus superficielles, a été prise en charge sur place.

Les collégiens, des élèves de 3ème, sont originaires du Puy-de-Dôme, de l'établissement Jean-Rostand, sur la commune des Martres-de-Veyre. Ils se rendaient à Pithiviers. La circulation est totalement interrompue sur la RD2152, une déviation est mise en place.