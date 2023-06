Loiret : des entreprises victimes d'une arnaque aux faux aiguiseurs

Depuis le mois de mai dernier, plusieurs artisans et PME (petites et moyennes entreprises), dans le secteur de Saint-Jean-de-Braye, Semoy ou Marigny-les-Usages, ont été la cible de faux aiguiseurs, vraisemblablement issus de la communauté des gens du voyage. L’arnaque consiste à proposer à des entreprises d'aiguiser les lames de leurs outils et machines-outils pour un coup très compétitif, puis à les menacer pour qu'elles paient des factures qui finalement s'élèvent à dix ou quinze fois le prix de la pièce traitée. Une enquête est en cours, menée par la brigade de gendarmerie de Chécy.

La technique de ces faux rémouleurs est plutôt bien rodée. Avec beaucoup d'insistance voir à l’insu des entreprises, ils s’emparent des outils à aiguiser avant de présenter quelques jours plus tard la facture salée. La scierie LB Charue de Marigny-les-Usages est l'une de ces entreprises qui a fait l'objet de cette arnaque. "Discrètement, ils ont emmené tous les fers de la scierie avant de sortir une facture gonflée de plusieurs milliers d'euros" explique Ludovic Brisse, son patron. Pour payer, "le rendez-vous a été fixé au rond-point du McDonald's de Saran, sans témoin, le piège est refermé" poursuit l'artisan. Chez Leroy-Somer à Saint-Jean-de-Braye, autre entreprise filoutée, les escrocs se sont faufilés dans l'atelier malgré le refus de la direction quelques minutes auparavant de traiter avec eux.

Facture établie par les faux rémouleurs © Radio France - Christophe Dupuy

Menaces et coups de fil incessants

En cas de refus de paiement, le gang des faux affûteurs et aiguiseurs se montre alors plus pressant. Pour Ludovic Brisse, "c'est des dizaines de coup de téléphone par jour avec des menaces à la clé". Victime également de l'arnaque, la société ATH basée à Semoy n'a pas réglé "les 8.000 euros réclamés" précise son dirigeant mais le matériel "rendu est rouillé, foutu". A la scierie de Marigny-les-Usages, le climat est pesant. "C'est très angoissant parce qu'on sait pas de quoi ils sont capables" confesse Ludovic Brisse qui lâche tout de même avec un sourire "arriver à 45 ans pour s'être fait avoir comme un bleu mais bon on n'est pas les seuls". En effet, plusieurs plaintes, au moins six selon nos informations, ont été déposées. L'enquête est menée pour l'instant par la brigade de gendarmerie de Chécy.