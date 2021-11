Loiret : fin de la rave-party à Ouzouer-sur-Trézée

Le calme est revenu à Ouzouer-sur-Trézée, dans le Giennois. La commune de 1200 habitants a été le théâtre d'une rave-party, en ce week-end de la Toussaint. Jusqu'à 3000 jeunes se sont réunis sur le site d'une usine désaffectée, la friche de l'ancienne usine Alizol. Ils n'étaient plus qu'une cinquantaine encore sur place ce 1er novembre en début d'après-midi.

425 gendarmes présents depuis samedi soir

Plus de 400 gendarmes ont été mobilisés durant le week-end de la Toussaint. Les forces de l'ordre ont procédé à un millier de contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants. Au final 40 infractions ont été relevées, un militaire a été légèrement blessé après avoir reçu une bouteille sur la tête. Mais aucun incident grave n'est à déplorer. Une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier les organisateurs.

Les gendarmes du Loiret ont reçu le soutien de l'escadron mobile de Blois, et de leurs collègues de la section aérienne de Tours avec un hélicoptère et des équipes cynophiles. Ils ont contrôlé 450 véhicules et sur les participants ils ont procédé à 740 contrôles d'alcoolémie, également 210 dépistages de stupéfiants. Au final, ils ont relevé une trentaine de conduites sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants.

Les gendarmes ont également saisi sur place, pour 70.000 euros de matériel, dont 2 "murs du son", des tables de mixage, des platines, un groupe électrogène et 5 voitures et poids-lourds qui avaient servi à tout transporter.

Le village a retrouvé son calme, la population a subi un peu de gêne, mais dans l'ensemble pas trop

Le maire de la commune, Denis Gervais s'est rendu sur place une dernière fois, ce lundi soir, pour constater que les jeunes qui venaient du Loiret, de la Nièvre, de l'Eure, mais aussi de la Creuse ou encore de la Loire-Atlantique, s'étaient effectivement dispersés.

"Au niveau du village il n'y a pas eu de dégradations. Les teufers ont tout nettoyé ils ont même rassemblé leurs sacs poubelles en faisant un grand tas, à l'extérieur devant l'entrée du site, donc ce sont des gens bien élevés et qui font le ménage" dit-il en souriant. Denis Gervais reconnait pourtant la gêne occasionnée à la population, même si aucun incident grave n'est à déplorer, grâce à la forte mobilisation des gendarmes "qui a sans doute aidé à que tout se passe bien" dit-il.

Le maire d'Ouzouer-sur-Trézée espère que les organisateurs seront prochainement identifiés, parce que "ce n'est pas simple d'agir dans l'urgence quand il y a beaucoup de monde comme cela nous n'avons pas les moyens. Pour eux, faire ces rassemblements dans la clandestinité c'est peut-être un jeu, mais je pense que ce n'est pas la bonne solution". C'est la troisième fois que sa commune accueille ainsi une rave-party, la dernière fois c'était le 1er janvier 2019 et il y avait eu "moins de monde" précise-t-il.

L'enquête judiciaire est menée par le Parquet de Montargis. Un individu a été auditionné, mais il a nié toute responsabilité dans la tenue de cette rave-party Les organisateurs risquent une contravention pouvant aller jusqu'à 1500 euros d'amende pour tapage nocturne et maintien de leur rassemblement malgré l'interdiction. Quant au propriétaire des lieux, résidant en Belgique, il a été contacté mais n'a pas encore été entendu.