Loiret : huit mois de prison pour l'automobiliste qui a joué au Fangio lors d'un mariage

Un automobiliste de 22 ans a été condamné en comparution immédiate ce mardi à Orléans, à huit mois de prison ferme, pour avoir pris de grands risques, au volant, ce weekend lors d'un mariage à Tavers, près de Meung-sur-Loire.

Ce samedi après-midi, le prévenu est donc de mariage. Ambiance festive dans le cortège de voitures, au niveau de Tavers. En queue, ce conducteur, 22 ans, conduit sa puissance Mercedes de location, quand il décide de remonter la file. C'est là qu'il adopte une conduite particulièrement dangereuse. Il franchit la ligne blanche continue, accélère fortement : il mettra d'ailleurs 6 minutes pour faire le trajet jusqu'à son interpellation, alors qu'il en nécessite 15 en temps normal.

J'ai gâché la fête

Lors de sa course folle, il croise les gendarmes, qui surveillent alors le mariage et qui viennent en sens inverse. Les militaires font demi-tour et le prennent en chasse. Lui continue son chemin, à contre sens, grillant un feu rouge, obligeant les autres automobilistes à se rabattre. Le conducteur bifurque ensuite sur un petit chemin, où il est finalement interpellé.

Devant le tribunal, le conducteur porte encore le costume, enfilé pour l'occasion, samedi après-midi. Il présente bien, reconnaît une grande partie des faits. "Je regrette, Madame la juge", lance-t-il à plusieurs reprises. "J'ai gâché la fête. C'était censé être un jour joyeux" Par contre, il dément avoir sciemment voulu éviter les gendarmes. "Je suis de bonne foi, je ne les avait vraiment pas vus, sinon je me serai arrêté." La preuve, ajoute son conseil : quelques minutes plus tôt, il avait déjà été contrôlé par les militaires.

Le prévenu a pulvérisé les règles

S'il a pris un petit chemin de gravier, c'était pour permettre à son neveu, à bord du véhicule, d'aller aux toilettes. Pas de quoi attendrir la procureure, qui souligne : "Il a pulvérisé l'intégralité des règles". Elle réclame huit mois de prison ferme, avec un aménagement de peine sous bracelet électronique et sera suivie par le tribunal. Le jeune homme devra également repassé son permis.