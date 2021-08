Loiret : il frappe son ex conjointe à coups de marteau et de couteau, devant leurs enfants

Un homme de 29 ans a été mis en examen pour tentative d'homicide sur conjoint et placé en détention provisoire samedi dernier, indique le parquet d'Orléans. Il a agressé son ex conjointe, de 29 ans, à son domicile, devant leurs trois enfants en bas âge, avec une arme blanche et un marteau.