Loiret : l'autoroute A6 coupée ce mercredi matin, dans le cadre de l'enquête sur un accident mortel

L'autoroute A6 a un temps été fermée ce mercredi matin à la frontière du Loiret et de la Seine-et-Marne, pour permettre aux gendarmes d'effectués des relevés. (photo illustration)

L'autoroute A6 a été un temps coupée, ce mercredi matin, à hauteur de Chevry-sous-le-Bignon, dans le Loiret, en direction de Paris. Les enquêteurs de la brigade du peloton autoroutier de Nemours sont intervenus pour faire des relevés, suite à l'accident qui a fait trois morts, une mère de famille de 42 ans et ses deux enfants, de 11 et 14 ans, dans la nuit du 13 au 14 avril, à la frontière avec la Seine et Marne.

La circulation a donc été interrompue pour permettre l'opération des gendarmes pendant un peu moins d'une heure. Elle a finalement été rétablie peu après 9h30. L'appel à témoins, lancé mardi, est lui toujours en cours, pour tenter de comprendre les raisons de l'accident. Toute personne ayant des informations est invitée à contacter le peloton autoroutier de Nemours au 01.64.45.58.10.