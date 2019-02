Loiret : l'ex directeur d'exploitation d'un hôtel-restaurant condamné à de la prison ferme pour agressions sexuelles

Cet homme de 52 ans avait été directeur d'exploitation du Relais Louis XI à Meung-sur-Loire entre 2011 et 2015. Il a été condamné à cinq ans de prison ferme et incarcéré immédiatement.

Meung-sur-Loire, France

Cet ancien directeur d'exploitation d'un hôtel-restaurant de Meung-sur-Loire, qui était jusque-là libre sous contrôle judiciaire, a été incarcéré dès la sortie de l'audience mardi soir : le tribunal correctionnel a condamné cet homme de 52 ans à cinq ans de prison ferme, avec mandat de dépôt. Le parquet d'Orléans avait requis cinq ans de prison, dont un an avec sursis.

L'homme était poursuivi pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel en 2014 et 2015 sur au moins quatre jeunes femmes de chambre et réceptionnistes du Relais Louis XI, à Meung-sur-Loire. Accusé d'attouchements sexuels, de pénétrations et envois de SMS à caractère sexuel par les plaignantes (dont trois étaient présentes mardi), il s'est défendu à l'audience en évoquant "des relations consenties et sans violence", mais sa version n'a pas convaincu le tribunal. L'homme avait été placé en garde à vue en octobre 2015, puis licencié de son établissement.