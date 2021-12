Loiret : la maison du maire de Nogent-sur-Vernisson caillassée en pleine nuit

Le domicile du maire de Nogent-sur-Vernisson, près de Montargis dans le Loiret, a été caillassée ce vendredi soir. Philippe Moreau et son épouse ont reçu cinq pavés sur les murs et les fenêtres de leur maison. Il a porté plainte ce samedi et la police scientifique s'est rendue sur place ce dimanche.

L'habitation de Philippe Moreau, le maire de Nogent-sur-Vernisson, près de Montargis dans le Loiret, a été caillassée ce vendredi soir après des contrôles de gendarmerie l'après-midi dans la commune. Il a porté plainte ce samedi, le procureur de la République de Montargis, Loïc Abrial, a été prévenu de la situation et une enquête a été lancée par la gendarmerie. La police scientifique s'est rendue au domicile ce dimanche pour procéder au relevé d'empreintes et aux constatations.

Cinq pavés de 15-20 cm

"Vers 23h, nous avons reçu cinq pavés lancés sur la maison, dont un qui a perforé la fenêtre du rez-de-chaussée où se trouvait ma femme", détaille Philippe Moreau, "des pavés de 15-20 cm alors forcément quand vous lancez ce genre de projectiles, c'est avec une intention de faire mal et fort heureusement, ces pavés n'ont pas touché mon épouse". Le couple n'a pas été blessé mais cette agression en pleine nuit a marqué toute la famille.

C'est la République que l'on a attaquée, avec son représentant, la République peut vaciller mais mes administrés peuvent compter sur moi pour qu'on continue sur ce chemin dans le village, Philippe Moreau

"On a franchi un cap parce qu'on attaque l'habitation et la famille d'un élu"

"C'est la première fois que ça m'arrive", ajoute le maire de cette commune d'un peu plus de 2.500 habitants, "on a parfois quelques échanges avec les administrés dans le cadre de la maire, dans les rues mais ça reste des échanges, là on a vraiment franchi un cap parce qu'on attaque l'habitation et la famille d'un élu". "C'est un événement, forcément, qui vous marque mais il est évident que je reste déterminé et ce ne sont pas quelques irresponsables qu'on peut qualifier de voyous, qui vont me faire reculer par rapport à mes convictions", affirme avec force Philippe Moreau. "C'est la République que l'on a attaquée, avec son représentant", ajoute-t-il, "la République peut vaciller mais mes administrés peuvent compter sur moi pour qu'on continue sur ce chemin dans le village".

Jean Pierre Door écrit au ministre de l'Intérieur

Le député LR du Loiret, Jean-Pierre Door annonce qu'il a écrit au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour le prévenir de la situation. "Ce n'est pas que dans les grandes villes que ça se passe", continue Philippe Moreau, "on pourrait penser que dans les villages, l'autorité du maire est une autorité beaucoup plus de bienveillance mais on voit que non". Il a de plus en plus de cas recensés où les élus locaux sont agressés physiquement, comme ça a été le cas dans le Nord-Mayenne, où le maire a été griffé au visage par une habitante à la mairie. Cette dame a été condamnée à du travail d'intérêt général. "Je pense que la justice doit apporter une réponse forte pour la protection de ses élus", demande le maire de Nogent-sur-Vernisson.

Bertrand Hauchecorne, maire de Mareau-aux-Prés, membre du bureau national de l'association des maires de France et également vice-président de l'association des maires ruraux du Loiret a réagi ce dimanche sur Twitter.