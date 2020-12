Loiret : la salle des fêtes d'Ascoux vandalisée, à l'intérieur les cadeaux des aînés détruits

La salle des fêtes de la petite commune d'Ascoux, près de Pithiviers dans le Loiret, a été vandalisée dans la nuit de vendredi à samedi selon la maire Brigitte Barrault, confirmant une information de nos confrères de la République du Centre. La mairie devait distribuer des cadeaux aux aînés ce samedi matin mais ces colis, stockés dans la salle mais eux aussi ont été détruits.

Près de 100 colis détruits

Les élus avaient tout préparé la veille, dans la nuit de vendredi à samedi, pour faire cette distribution le samedi matin. Le traditionnel repas de fin d'année étant annulé à cause du Covid, la commune avait donc organisée cette opération. Les élus et des membres du CCAS arrivent donc vers 9h ce samedi matin devant la salle et découvrent une scène de désolation.

Une petite fenêtre de la salle à visiblement été forcée. Après l'arrivée les gendarmes, prévenus par les élus, tous constatent à l'intérieur qu'il y a du vin au plafond, des impacts sur les murs, que les 94 colis destinés aux aînés sont éventrés ou détruits pour la plupart. Certains cadeaux ont même été rassemblés et brûlés à l'extérieur. Des bouteilles de vins présentes dans les colis ont été bues et jetées dehors.

En comptant environ 30 euros par colis, le préjudice est d'environ 300 euros, sans compter les dégradations dans la salle des fêtes.

La mairie dépose plainte

La maire d'Acoux, Brigitte Barrault, est allée déposer plainte ce dimanche matin à la gendarmerie de Pithiviers, qui est en charge de l'enquête. Elle a bon espoir de retrouver les malfaiteurs, sans doute saoul au moment des faits, grâce aux caméras de vidéosurveillance de la commune.