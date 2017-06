Loiret : le corps d'un homme de 84 ans traîné par un poids lourd sur plusieurs kilomètres

Le corps d'un homme de 84 ans a été retrouvé lundi matin en bordure de la route départementale 2007, l'ancienne Nationale 7 à Fontenay-sur-Loing. Mais selon les enquêteurs, l'accident s'est produit bien avant. Le corps a été traîné sur plusieurs kilomètres par un camion.

Ce sont les caméras de surveillance de la commune de Dordives qui ont permis de comprendre les circonstances de ce triste accident. Un homme de 84 ans, un habitant de Nargis, marche sur le bord de la route et il se fait happer par un poids-lourd. Mais c'est beaucoup plus loin que le corps de l'octogénaire est retrouvé lundi matin à Fontenay-sur-Loing, au rond point qui mène sur l'A19. Il était bloqué dans le train arrière du véhicule et s'est fait traîner sur 6 kilomètres.

Le conducteur du 33 tonnes a continué sa route comme si de rien n'était

Le conducteur du poids lourd ne s'est aperçu de rien. D'ailleurs les images, visionnées par les gendarmes de Montargis, prouvent bien qu'il ne pouvait pas voir l'octogénaire. L'homme a traversé alors que le feu tricolore venait de repasser au vert et il s'est retrouvé pris dans l'arbre de transmission. C'est à dire dans l'essieu-arrière. Et ce n'est qu'en arrivant sur le rond-point, lors du freinage que le corps s'est décoincé. Le conducteur du camion qui suivait a alors aperçu le cadavre qui gisait sur la chaussée. Il a donc alerté les forces de l'ordre. Le chauffeur du poids lourd qui a renversé le vieil homme a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête.