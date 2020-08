Loiret : le corps sans vie du sexagénaire porté disparu à Poilly-lez-Gien retrouvé, une enquête ouverte

Le corps sans vie de l'homme de 60 ans, porté disparu le 31 juillet à Poilly-lez-Gien, a été retrouvé ce vendredi par les gendarmes à 26 kilomètres de là, à Breteau. Il s'agit d'une mort par arme à feu, l'enquête pour recherche des causes de la mort se poursuit pour savoir s'il s'agit d'un suicide.

Le corps sans vie de l'homme de 60 ans, habitant Poilly-lez-Gien, qui était porté disparu depuis le 31 juillet a été retrouvé par les gendarmes ce vendredi après-midi, à Breteau, commune du Loiret située à 26 kms à l'Est. "Il s'agit d'une mort par arme à feu", indique le procureur de Montargis Loïc Abrial, "mais je n'ouvre pas d'enquête criminelle, on reste sur une enquête pour recherche des causes de la mort".

Une autopsie va être pratiquée

Une autopsie doit être pratiquée à l’institut médico-légal de Corbeil-Essonne, dont les résultats seront connus la semaine prochaine, afin de "savoir si cette mort par arme à feu est compatible avec un suicide. On écarte aucune piste".

Le véhicule, vide, du sexagénaire, avait été découvert à Breteau, ce vendredi matin. Et les gendarmes de la compagnie de Gien ont alors à nouveau déployé des patrouilles, avec le renfort d'une équipe cynophile et d'un hélicoptère de Tours. Une dizaine de gendarmes participaient aux recherches.

A 13h30, le corps sans vie a été découvert par l'hélicoptère, à l'écart du bourg de Breteau. Un technicien en identification criminelle a été dépêché sur place.