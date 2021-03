Loiret : le projet Spacetrain vire-t-il au fiasco financier ?

La start-up Spacetrain comparait ce 12 mars devant les Prud’hommes pour salaires impayés. Déjà condamnée pour le même motif, France Bleu Orléans révèle que la société doit aussi énormément d’argent à l’Ursaaf et qu’elle est en passe d’être expulsée de ses locaux basés à Cercottes.

Déjà condamnée à verser 18 000 euros pour non-paiement de salaires en février l’année dernière, la société Spacetrain se retrouve de nouveau ce vendredi 12 mars devant le conseil des Prud’hommes pour encore une fois des salaires impayés et pour un montant plus important, près de 145.000 euros. Mais ce n’est pas tout. Selon nos informations, Spacetrain doit une somme très importante à l’Ursaaf et elle est également sous la menace d'une expulsion des locaux qu'elle occupe à Cercottes au nord d'Orléans dans le Loiret.

Une dette de plus de 100 000 euros à l'Ursaaf

D'après les documents qu'a pu se procurer France Bleu Orléans, Spacetrain doit énormément d’argent à l’Ursaaf. La start-up, qui a embauché ses premiers ingénieurs en juillet 2018, n’a pas payé ses cotisations salariales et patronales entre janvier 2019 et mars 2020. En tout Spacetrain doit à l’Ursaaf un peu plus de 103 000 euros. Son directeur Directeur général Emeuric Gleizes, qui reconnait devoir cette somme à l'Ursaaf, indique "avoir un accord de remboursement sur 24 mois avec l’organisme de recouvrement". Le fondateur de Spacetrain avoue "ne pas avoir d'inquiétude pour l'avenir" avec la signature il y a deux semaines d'un contrat avec la société SIA Engineering Company, basée à Singapour, pour la construction de chariot sur coussins d'air pour un montant de 5 millions d'euros...

Plus de 80 000 euros de loyers impayés

Par ailleurs, dans une ordonnance en référé en date du 5 février dernier, qu'a pu également se procurer France Bleu Orléans, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné l’expulsion, dans un délai de deux mois, de Spacetrain de l’entrepôt que la société loue à Cercottes. Motif, la start-up n’a pas payé les loyers et les charges au propriétaire des lieux depuis avril 2019, elle est condamnée à verser plus de 80.000 euros. Là encore, Emeuric Gleizes avance "un accord" mais que le cabinet d'avocats du bailleur dément. Selon Me Marie-Stéphanie Simon : "aucune proposition de la part de Spacetrain n’a été formulée officiellement à ce jour".