Loiret : les accidents de la route en hausse au premier semestre 2022

"Soyez prudents !" C'est le message que va marteler tout le week-end la police nationale sur les routes pour ce chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Ce vendredi à Saran, des contrôles ont eu lieu sur la route départementale RD 2020. "L’objectif est de réaliser des contrôles de sécurité des véhicules", explique Franck Boulanjon, directeur de cabinet de la préfète de la Région. Il en a profité pour donner les derniers chiffres de la sécurité routière.

De plus en plus de blessés sur les routes

Il y a eu 15 morts sur les routes du Loiret depuis le 1er janvier, un chiffre stable par rapport au premier semestre 2021. "Par contre, on a remarqué qu'il y avait plus 20 % de blessés et plus 28 % d'accidents, explique Franck Boulanjon. Des comportements se sont libérés, ce qui fait qu'il y a davantage de vitesse. Preuve en est, sur l'année 2021, la moitié des suspensions de permis étaient liées à la vitesse."

Sur les périodes charnières comme les week-ends de chassé-croisé, il est important de rappeler les messages de vigilance. "Il faut prendre conscience dès le plus jeune âge", ajoute-t-il.

Sur la route ce samedi 30 juillet

Bison Futé conseille d'évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Poitiers de 8h à 17h et d'évitez l’autoroute A71, entre Orléans et Bourges de 9h à 11h.